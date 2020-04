Usain Bolt loin devant le commun des mortels aux JO de Pékin. — MARY EVANS/SIPA

Usain Bolt a fait fureur sur les réseaux sociaux en postant une photo de son époustouflante victoire au 100 mètres des Jeux olympiques de Pékin-2008 légendée d'un insolent «Distanciation sociale». Le cliché, du photographe de l'AFP Nicolas Asfouri, montre l'athlète jamaïcain franchir la ligne en finale du 100 m, loin devant tous ses concurrents au Nid d'oiseau de Pékin, établissant au passage le record du monde à 9,69 secondes.

La publication cumulait, mardi matin, plus de 600.000 «J'aime» sur Instagram, 500.000 sur Twitter et 300.000 réactions sur Facebook. Usain Bolt, icône en Jamaïque pour ses huit médailles d'or aux JO (2008, 2012, 2016), prône auprès de ses compatriotes la distanciation sociale et le confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et limiter la progression du coronavirus.