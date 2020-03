Le Barça gère la crise à sa manière — Joma Garcia/Action Plus/REX/SIPA

Comme tout le football, le Barça est à l’arrêt depuis plusieurs semaines maintenant à cause de la pandémie de coronavirus. Pour pallier l’absence de compétitions et donc de rentrées d’argent, le club catalan entend diminuer le salaire de ses personnels.

La suspension des compétitions, à la suite de l’épidémie de Covid-19​, « entraîne la cessation de toutes les activités, sportives et non sportives, de notre club », indique dans un communiqué le Barça qui a pris une « série de mesures pour atténuer ses effets et de réduire les conséquences économiques de cette crise ».

« Pour l’essentiel, il s’agit une réduction de la journée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection prises, et, par conséquent, la réduction proportionnelle des rétributions prévues dans les contrats respectifs », explique le club catalan sans préciser l’échelle de la diminution ni si tous ses employés sont concernés.

Le club met à disposition ses installations au service de la santé

Le Barça précise simplement vouloir appliquer ces mesures « en respectant scrupuleusement la réglementation du travail, sur la base des critères de proportionnalité et surtout d’équité ». Parallèlement à ces mesures économiques, le club a également annoncé mettre à disposition ses installations au service de la direction de la santé de la Catalogne.

L’Espagne a enregistré 4.089 morts et 56.188 cas confirmés de coronavirus, selon un dernier bilan officiel jeudi après être devenue la veille le deuxième pays au monde comptant le plus de décès du Covid-19, derrière l’Italie, mais devant la Chine, où l’épidémie est apparue.