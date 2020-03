Coronavirus EN DIRECT : Premier décès d’un gendarme des suites du Covid-19...

07h56 : Le Panama va ouvrir son canal au paquebot avec passagers « grippés »

Le Panama permettra au paquebot de croisière Zaandam, sur lequel 42 personnes présentent des symptômes de grippe, de traverser jeudi son canal interocéanique tout en interdisant tout débarquement sur son territoire.

Le Zaandam, battant pavillon néerlandais et exploité par Holland America (groupe Carnival), a quitté Buenos Aires le 7 mars. L’entreprise a annoncé que 13 passagers sur les 1.243, et 29 membres d’équipage sur les 586, présentaient des symptômes grippaux dimanche, sans qu’il soit possible d’établir s’il s’agit du Covid-19 faute de kits de dépistage. Interdit d’accoster dans un port, le navire doit être ravitaillé en route par un autre bateau, qui doit lui amener des vivres, du personnel et des tests de Covid-19.