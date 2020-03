Jorge Jesus (Flamengo) — Kieran McManus/BPI/REX/SIPA

Flamengo tremble. Le club de Rio de Janeiro, vainqueur du Brasileirão​ et de la Copa Libertadores, a appris lundi soir que son faiseur de miracles Jorge Jesus a été testé « faiblement positif » au coronavirus.

Comme il est possible que le test soit encore « non concluant », la formation carioca a expliqué par communiqué que son entraîneur en effectuerait un second. Il est en attendant placé en quarantaine.

L’entraîneur âgé de 65 ans a donné de ses nouvelles et se dit rassurant quant à ses chances de guérison. « Je vais rester en quarantaine. Je pense que dans une semaine ou deux si Dieu le veut, ça sera retour à la normale ». Le football brésilien est à l’arrêt à cause de la pandémie, mais les joueurs de Flamengo devaient retrouver le chemin de l’entraînement cette semaine.