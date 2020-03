Ezequiel Garay lors de Valence-Celta Vigo, le 1er février 2020. — Ivan Arlandis/Action Plus/REX/SIPA

Le défenseur central argentin de Valence Ezequiel Garay est le premier joueur du championnat d’Espagne à avoir été testé positif au coronavirus, comme l’a annoncé le joueur lui-même dimanche sur les réseaux sociaux.

« C’est clair que j’ai mal commencé l’année 2020. J’ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à faire ce que disent les autorités sanitaires, c’est-à-dire se mettre à l’isolement », a-t-il écrit sur Instagram, avec une photo le montrant tout sourire, le pouce levé.

Garay, 33 ans, était en tribunes mardi pour le 8e de finale retour de Ligue des champions, perdu par le Valence CF contre l’Atalanta. En Espagne, les équipes professionnelles de football et de basket-ball du Real Madrid ont été placées en quarantaine jeudi après qu’un joueur de l’équipe de basket a été testé positif au coronavirus.

Le FC Barcelone a déclaré vendredi « suspendre toute activité jusqu’à nouvel ordre » par mesure de précaution, tandis que la Liga a été suspendue pour « au moins les deux prochaines journées ». Avec 6.391 cas et 196 morts selon le dernier bilan communiqué samedi par les autorités, l’Espagne est l’un des pays les plus touchés du monde par l’épidémie.