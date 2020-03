On s’en doutait, encore plus depuis jeudi et l'annulation des Strade Bianche. Les courses italiennes Tirreno -Adriatico (11-17 mars) et Milan-San Remo (21 mars) sont également reportées en raison de l’épidémie de coronavrius, a annoncé la société organisatrice de ces deux courses (RCS).

Following the confirmation by the relevant authorities that they are unable to grant appropriate authorisations, the #MilanoSanremo (21 March) is cancelled. RCS Sport will request the UCI, via the Italian Cycling Federation, to allocate a new date for the race. pic.twitter.com/XT37jBMfv0