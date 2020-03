A droite, Gianni Moscon — Thibault Camus/AP/SIPA

On ne le dira jamais assez mais Gianni Moscon porte relativement bien les trois dernières lettres de son nom de famille. L’Italien d’Ineos a été disqualifié de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne​ après avoir jeté son vélo sur un autre participant à la semi-classique belge.

Sur des vidéos aériennes de la course, l’Italien est vu dans le bas-côté après une chute collective. Il saisit un vélo et le jette sur un autre coureur, également pris dans la chute. Les organisateurs de la course ont relayé sur Twitter un message du site Internet belge Sporza faisant état de sa disqualification. Ce n’est pas la première fois que Gianni Moscon, 25 ans, est disqualifié d’une course suite à un comportement violent. En 2018, il avait été exclu du Tour de France et suspendu cinq semaines après avoir frappé sur le casque le Français Elie Gesbert.