Le coureur cycliste de l'équipe Arkéa-Samsic Nairo Quintana, ici lors du tour de la Provence en février 2020. — Elen Rius / Arkéa-Samsic

Il avait annoncé vouloir « gagner toutes les courses » lors de sa présentation à Bruz en novembre. Dimanche, il en a déjà remporté une. Engagé dans le Tour de la Provence, le Colombien Nairo Quintana a offert à son équipe Arkéa-Samsic sa première victoire de la saison à Aix. Samedi, le grimpeur avait brillé sur les pentes du Mont Ventoux pour s’adjuger l’étape et la tête du classement général de sa première course en France sous ses nouvelles couleurs. Malmené quand il évoluait chez Movistar, le petit grimpeur est parfaitement intégré à l’équipe bretonne, pensionnaire du. « Je suis arrivé dans une équipe, une famille. Je me sens chez moi, revivre, je veux faire le maximum avec ce maillot », a déclaré le Colombien.

Le choix d’enrôler le grimpeur de 30 ans s’avère déjà payant pour son manager Emmanuel Hubert, qui a cassé sa tirelire pour s’offrir l’une des stars du cyclisme mondial. « Nairo a souvent été catalogué de coureur attentiste, mais aujourd’hui, le public français a découvert qui est Nairo Quintana, un coureur porté par un esprit offensif », a déclaré son manager. « J’ai retrouvé sur cette étape le Nairo Quintana que j’avais dirigé au tout début de sa carrière, avec l’expérience en plus, mais cette même soif de cyclisme offensif », a ajouté Yvon Ledanois.

La victoire d'Owain Doull sur la 4e et dernière étape du Tour de la Provence, Nairo Quintana remporte le classement général. #lequipeVELO pic.twitter.com/nxB60R3tO0 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 16, 2020

« Et pourquoi pas le Tour de France »

Son directeur sportif, qui l’avait côtoyé à son arrivée chez Movistar, a pu constater la belle entente entre son poulain et le champion de France Warren Barguil. « J’ai choisi cette équipe parce que l’ambiance y est assez familiale. J’ai vu que c’était une équipe sérieuse et que je pouvais être avec ma famille », avait déclaré Nairo Quintana à son arrivée en Bretagne. Chez Arkéa-Samsic, le grimpeur évolue avec son frère Dayer et son ami Winner Anacona.

Le début de saison est quasi parfait pour la formation bretonne, qui avait déjà vu son sprinteur Nacer Bouhanni s’imposer lors de la première étape du tour de la Provence jeudi. Une deuxième victoire en 2020 pour l’autre recrue phare de l’équipe, qui semble retrouver son meilleur niveau. « On veut gagner un grand Tour. Et pourquoi pas le Tour de France », avaient déclaré les patrons d’Arkéa-Samsic l’an dernier. Le public français n’attend que ça.