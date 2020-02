Il n’est jamais trop tard pour acquérir de la régularité. A 33 ans, Gaël Monfils, 9e mondial et tenant du titre, a conservé sa couronne au tournoi ATP 500 de Rotterdam en battant en finale le Canadien Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4 dimanche.

ON NE L'ARRÊTE PLUS 🇫🇷 2e titre consécutif et 10e titre en carrière pour Monfils, tombeur d'Auger-Aliassime à Rotterdam #HomeOfTennis pic.twitter.com/nGwyCQhtUx