Dijon – PSG EN DIRECT : Dijon se met dedans tout seul comme un grand... Boulevard pour le PSG... Suivez le quart de finale de Coupe de France en live

18h20 : Côté PSG, Tuchel bricole avec ce qu’il a sous la main, tout en faisant souffler certains éléments victorieux contre Lyon (Kurzawa et Di Maria). Trop court (et je ne parle pas de sa taille, bande de mauvais esprit), Bernat est lui aussi sur le banc. On va donc voir Michel Bakker à gauche de la défense. Titularisation du jeune Kouassi aussi. Et Cavani, donc, en quête de son 200e but sous le maillot du PSG. Je me mouille : il va le mettre.