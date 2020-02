Brigitte Macron recevra Sarah Abitbol — DOMINIQUE JACOVIDES-POOL/SIPA

Brigitte Macron recevra cette semaine Sarah Abitbol, a-t-on appris mardi de l’entourage de l’épouse du président. Celle-ci souhaite s’entretenir avec l’ancienne patineuse pour discuter de son livre Un si long silence, dans lequel elle accuse son ancien entraîneur de l’avoir violée alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans.

La rencontre se déroulera « cette semaine » entre l’épouse du chef de l’Etat et la patineuse qui lui a envoyé son livre vendredi en lui indiquant « qu’elle souhaitait la voir pour lui raconter son histoire », ajoute cette source sans préciser le jour exact. Dans cet ouvrage, « Un si long silence », l’ex-championne de France de patinage artistique en couple, multimédaillée européenne et mondiale en couple, dénonce des faits qui se seraient produits entre 1990 à 1992, une période en principe couverte par la prescription. Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs après les accusations de Sarah Abitbol.

Enquête préliminaire pour « viols sur mineurs » dans le patinage via @20minutesSport https://t.co/xwTXUZescv — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 4, 2020

Brigitte Macron « a construit depuis 2017 son agenda sur les courriers et sollicitations des Français » et « a notamment été très sollicitée sur les sujets touchant à la protection de l’enfance », souligne son entourage.

L’épouse du chef de l’Etat a reçu des responsables d’associations actives dans ce domaine, dont le dernier a été, le 16 janvier, l’ex-rugbyman Sébastien Boueilh, fondateur de l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui sensibilise aux risques de pédocriminalité. Elle s’est également rendue dans des Unités d’accueil pédiatrique dans les hôpitaux de Saint-Malo et Orléans avec La Voix de l’Enfant, rappelle son entourage.