C’est rare quand on parle de Rafael Nadal. Mais, ce coup-ci, il a été battu à la régulière, par plus fort que lui. Si l’Espagnol a encore un peu de marge sur Dominic Thiem sur terre battue, on ne peut plus en dire autant sur dur. L’Autricien a littéralement pilonné le numéro un mondial pendant quatre manches, envoyant des sacoches sur chaque coup de raquette ou presque (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

THIEM's Time To 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓮!



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt