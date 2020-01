La fronde anti-Margaret Court continue. Selon des images télévisées, Martina Navratilova et John McEnroe ont quitté le court sur lequel ils venaient de disputer un double mixte séniors, ce mardi à l’Open d’Australie, en brandissant une pancarte avec l’inscription : « Evonne Goolagong Arena ».

Les deux gloires américaines du tennis, qui condamnent les propos controversés de la championne australienne, Margaret Court, sur l'apartheid et l'homosexualité, militent pour que la « Margaret Court Arena », l’un des courts principaux du Melbourne Park, soit rebaptisée en « Evonne Goolagong Arena ». Court, 77 ans, détient le record absolu de titres en grand chelem avec 24 trophées. Sa compatriote Goolagong, 68 ans, première Aborigène à avoir remporté un « Majeur », en compte sept.

