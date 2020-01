Mort de Kobe Bryant EN DIRECT:  L'enquête devra faire face à «un cauchemar logistique»... LeBron James en larmes...

08h40: Les mots du maire de LA, Eric Garcetti

«L.A. est aux côtés de la famille Bryant après la perte de Gianna, qui a péri avec son père et ses amis dans la tragédie d'aujourd'hui. Kobe aimait farouchement ses filles, et cet amour l'a inspiré à être un défenseur extraordinaire des femmes et des filles dans le sport.»

L.A. is grieving with the Bryant family over the loss of Gianna, who perished with her father and friends in today’s tragedy. Kobe loved his daughters fiercely, and this love inspired him to be an extraordinary advocate for women and girls in sports.