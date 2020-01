Kobe Bryant avait ici remporté en 2018 un Oscar pour le meilleur court métrage d'animation. — David Fisher/REX/SIPA

L’ex-basketteur star de NBA Kobe Bryant est décédé ce dimanche à l’âge de 41 ans, après un accident d’hélicoptère.

L’annonce de sa disparition a entraîné de vibrantes réactions, sur les parquets de basket comme sur les réseaux sociaux.

La réactivité et la puissance des hommages du monde du sport sont ce dimanche soir à la hauteur de ce que symbolisait Kobe Bryant, décédé à 41 ans dans un accident d’hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles. Les matchs de basket du jour sont ainsi profondément marqués par cette tragique disparition.

En NBA tout d’abord, les Spurs et les Raptors n’ont pas disputé leurs deux premières possessions de balle de 24 secondes, en référence au numéro 24 le plus célèbre de l’histoire de la Ligue. L’émotion est tout aussi forte à Tel Aviv (Israël), où les supporters du Maccabi ont scandé le nom de Kobe Bryant avant le coup d’envoi d’une rencontre de championnat.

En hommage à Kobe, les Raptors et les Spurs vont au bout des 24 secondes. 🙌 pic.twitter.com/FgjtzsNjFw — First Team (@FirstTeam101) January 26, 2020

Kobe Bryant Memorial at the Tel Aviv Derby between Maccabi & Hapoel. pic.twitter.com/1bo4cxZcFG — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) January 26, 2020

Sur les réseaux sociaux, il est impossible de recenser tous les messages laissés par d’immenses sportifs sous le choc de la nouvelle. A commencer par Tony Parker, qui a longtemps côtoyé Kobe Bryant lors de féroces batailles Spurs-Lakers dans les play-offs NBA. « Le cœur brisé », l’ancien meneur de jeu des Bleus s’adresse à « une véritable légende et un ami ». Un autre basketteur français, Evan Fournier, ne veut pas croire à la disparition de l’un des plus grands champions de l’histoire de ce sport.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Nah man this cant be true — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 26, 2020

Kareem Abdul-Jabbar, qui a, bien avant Kobe Bryant, porté la franchise des Lakers, a lui posté une vidéo pleine d’émotion, expliquant comment le « Black Mamba » avait « inspiré toute une génération ».

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Une génération dont fait clairement partie Joel Embiid. « J’ai commencé à jouer au basket grâce à Kobe après avoir regardé la finale de 2010, confie l’actuel pivot star des Sixers. Cette finale a été le tournant de ma vie. J’ai voulu être comme Kobe. »

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

Mais comme l’a prouvé la célébration 24 de Neymar après son but à Lille ce dimanche, l’aura de Kobe Bryant va bien au-delà du monde du basket.

Neymar a rendu hommage à Kobe Bryant après son but face à Lille... 🙏🏼 pic.twitter.com/vPffJrKjty — Parlons NBA (@ParlonsNBA) January 26, 2020

I can’t believe that my hero and friend is gone too soon. I’m numb. pic.twitter.com/VOZtxqfvJA — Ice Cube (@icecube) January 26, 2020

Le célèbre rappeur et acteur Ice Cube s’est ainsi dit « paralysé » après la mort de son « héros et ami ». Un « héros » au destin tragique.