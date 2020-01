Le 13 septembre 2019, Kobe Bryant à Pékin. — AFP

Il était la figure des Los Angeles Lakers, la seule équipe pour laquelle il avait joué en 20 saisons NBA. Kobe Bryant, 41 ans, quintuple champion du monde avec la franchise californienne, est décédé dans un accident d’hélicoptère dimanche matin sur les hauteurs de Los Angeles.

Selon le site TMZ, qui donne des détails de l’accident, l’appareil transportant l’ancien ailier multiple all star et hall of famer de la Ligue s’est écrasé près de Calabasas, un comté de LA, avec quatre autres personnes à bord.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

Kobe Bryant est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière. Le crash de l’hélicoptère a été confirmé par le Los Angeles Times, sans faire mention de l’identité des victimes.

Plus d’informations à suivre