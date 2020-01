C’est un match qui se déroulait comme d’habitude, avec une défense centrale clownesque des Gunners, menés 1-0 sur un penalty cadeau après un combo bourde de Mustafi et expulsion inutile de David Luiz qui tente de rattraper le coup et qui n’y arrive pas.

Les Bleus géraient tranquillement leur avance sans en faire trop, jusqu’à cette erreur impensable du joueur le plus fiable de toute l’Angleterre, à savoir N’Golo Kanté, coupable d’une glissade malheureuse alors qu’il s’apprêtait à couper sans souci une contre-attaque emmenée par Martinelli.

