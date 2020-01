Le joueur de Watford Ignacio Pussetto sauve un but sur sa ligne à la 90e minute du match contre Tottenham, le 18 janvier 2020. — Adrian DENNIS / AFP

Tottenham est dans le dur en ce moment. Et en plus, l’équipe de José Mourinho n’a pas le petit brin de chance qui va bien. A la recherche d’une première victoire – et d’un premier but marqué – depuis le début du mois de janvier, les Spurs sont passés tout près contre Watford, samedi, mais ils ont dû se contenter d’un 0-0. Et quand on dit tout près, ce n’est pas une figure de style.

A la 90e minute, ils pensaient bien avoir enfin trouvé le chemin des filets mais le joueur de Watford Ignacio Pussetto a réussi à un improbable sauvetage. La Goal line technology est sans appel : no goal, pour très exactement 10,04 millimètres.

De quoi bien avoir le seum, quoi… Mais José Mourinho n’a pas voulu en rajouter après la rencontre. « C’est comme ça… Ça s’est joué à quelques millimètres, mais la Goal line technology ne fait pas d’erreur, contrairement au VAR, a réagi le coach portugais. On doit l’accepter (…), même si on méritait de gagner ce match. »

"Goal-line technology doesn't make mistakes like VAR"



Jose Mourinho believes his team deserved to win at Watford but doesn't want to speak too critically of the refereeing performance.



🎙 @DesKellyBTS pic.twitter.com/pQ3pzzRRWs — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2020

Avec seulement cinq points pris sur les six dernières journées, les Spurs n’avancent plus et sont provisoirement 7e de Premier League, à trois points de Manchester United (5e) qui se déplace à Liverpool dimanche.

L’absence de Harry Kane se fait cruellement sentir devant, où les Londoniens ont du mal à se créer des occasions franches. Ils n’ont d’ailleurs plus marqué en championnat depuis que le capitaine anglais a quitté la pelouse en boitant face à Southampton, le 1er janvier. Son indisponibilité de plusieurs mois est une vraie source d’inquiétude au club.