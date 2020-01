Elle est là, la bonne nouvelle de fin de semaine qui fait plaisir à tout le monde. Hugo Lloris a fait son grand retour à l’entraînement avec Tottenham ce vendredi. Le gardien titulaire des Bleus a participé à sa première séance avec le reste du groupe depuis sa luxation à l’épaule, il y a un peu plus de trois mois. Lloris s’était blessé le 5 octobre, contre Brighton, sur une mauvaise réception sur le bras après une chute.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv