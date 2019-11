Hugo Lloris espère retrouver les terrains en janvier 2020. — Glyn KIRK / AFP

Les images étaient terribles et on se gardera bien de vous les montrer à nouveau. Après la grave blessure au bras subie par Hugo Lloris (luxation du coude) lors de la lourde défaite des Spurs à Brighton le 5 octobre dernier, le capitaine de l' équipe de France a donné des nouvelles rassurantes dans l’émission Téléfoot.

« Je suis positif dans la tête, a confié le gardien de Tottenham. On enchaîne les séances et puis on avance. En ligne de mire, c’est janvier, alors on fait ce qu’il faut pour revenir comme il se doit. J’ai été opéré au bout de 4 semaines. On a laissé une chance que ça se cicatrise naturellement, mais au bout des quatre semaines on craignait pour la stabilité du bras pour le futur. Depuis le départ, c’était prévu comme ça. Et ça ne retarde pas plus que ça les échéances. »

Gravement blessé au bras en octobre, Hugo Lloris a donné de ses nouvelles à @FredCalenge pour Téléfoot.



Sa blessure, sa récupération, sa date de retour et la suite, le capitaine des Bleus a tout dit. L'entretien est par ici ⏬⏬⏬https://t.co/oADrywz81d — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2019

L’ancien Lyonnais est revenu brièvement sur le moment fatal, tout en expliquant ne pas être inquiet pour la suite de sa carrière. « Sur le moment, ça arrive, ce sont des actions qu’on ne contrôle pas. Je glisse et je pars en arrière. Le ballon, comme il reste devant moi après ma réception, je pense déjà à me relever et bon… Le bras n’a pas tenu, détaille-t-il. Ah oui sur le moment, je sais que c’est grave. La douleur est insupportable. Je n’ai jamais connu une douleur pareille. » On le croit sur paroles.