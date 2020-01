Florian Lejeune ici face à Manchester City début janvier 2020. — Craig Doyle/ProSports/REX/SIPA

Il est l’un de ces Français de Premier League que personne ne connaît alors qu’il joue pourtant régulièrement avec Newcastle, une valeur sûre de la deuxième moitié de tableau du championnat anglais. Cela pourrait changer après sa performance assez incroyable mardi soir sur le terrain d’Everton, où son équipe était pourtant menée 2-0 à deux minutes de la fin du temps additionnel.

Et puis le dernier corner de l’espoir, ou plutôt l’avant-dernier, et le retourné acrobatique de l’ancien international des moins de 20 ans pour ramener le score à 2-1. Un but pour l’honneur ? Pensez-vous. Les Magpies obtiennent un coup franc au milieu de terrain, s’ensuit un cafouillage de qualité jusqu’à ce que le gardien des Toffees s’empare du ballon tant bien que mal. Sauf que la reprise de Lejeune juste avant était bien rentrée dans les buts pour un petit mètre. Match nul arraché par Newcastle et soir de gloire pour Lejeune.