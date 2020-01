Mercato EN DIRECT: Lemar au FC Jorge Mendes? Lyon, la piste David et Jontahan...

10h25: Un duel Milan vs Arsenal pour Jerome Boateng?

Jerome Boateng veut quitter le Bayern et le bonhomme a des prétendants. Selon Sky Sports, le Milan AC rejoint Arsenal dans la course au défenseur. Mais le club londonien a une longueur d'avance - les dirigeants se sont déjà renseignés sur les conditions d'achat et de prêt - et Milan n'a pas un puits d'argent. Alors, qui gagne?