FOOTBALL L'Uruguayen a sprinté pour faucher Morata en prolongations pour permettre au Real d'aller jusqu'aux tirs au but et finalement l'emporter contre l'Atlético

Valverde s'est sacrifié pour empêcher un but de Morata en finale de la Supercoupe d'Espagne. — Giuseppe CACACE / AFP

Véritable révélation de la saison, Frederico Valverde était déjà le chouchou du public madrilène ou pas loin. Mais avec la victoire du Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid, il va carrément devenir une idole.

Sans sa course folle et son sacrifice pour empêcher Morata de défier Thibaut Courtois en toute fin de deuxième prolongation, il n’y aurait peut-être jamais eu de neuvième victoire en neufs finales pour Zidane sur le banc madrilène après une finale terne remportée aux tirs au but en Arabie Saoudite (0-0).

Même Diego Simeone, adepte des fourberies les plus diverses pour faire gagner son équipe, a validé le retour suicidaire de l’Uruguayen, qui risque de prendre très cher devant la commission de discipline espagnole après ce tacle assassin qui aurait pu gravement blesser Morata. « N’importe qui aurait la même chose à sa place » a reconnu l’Argentin, presque admirateur. L’adoubement du maître.