Alerte de la plus haute importance: il n'y a plus qu'un Boe dans l'enclos, je répète, un seul Boe dans l'enclos. Johannes est absent en ce début d'année, il a décidé de prendre du temps pour sa famille. De toute façon il est tellement fort qu'il aura le temps de revenir en février, gagner toutes les courses et soulever le gros globe en mars. Mais en attendant, on va peut-être réussir à manger plus que des miettes, qui sait dès le sprint d'Oberhof, étape mythique de la Coupe du monde. Martin Fourcade aura-t-il les moyens de réagir? QFM a-t-il toujours du feu dans les jambes? Jacquelin confirmera-t-il sa belle fin d'année? Desthieux va-t-il enfin gagner une course? Ca en fait, des questions.

>> Début du sprint à 14h30