Allez, plus qu'u match à gagner pour rêver de Tokyo l'été prochain. Menés 2 sets à 0, les volleyeurs français ont renversé la demi-finale du tournoi de qualification olympique pour s'imposer au tie break contre la Slovénie (13-25, 22-25, 25-14, 25-21, 15-9). Dépassés par une équipe slovène bluffante, les Bleus ont su trouver les ressources pour retourner complètement la situation.

LA REMONTADA DES BLEUS !!!



Quelle magnifique performance de l'Équipe de France qui se qualifie pour la finale du TQO après avoir été menée 2 sets à 0 ! Bravo ! 🇫🇷💪#lequipeVOLLEY pic.twitter.com/8YndrOZX7u — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 9, 2020

Pour s'offrir l'unique billet pour le Japon cet été mis en jeu à Berlin, les hommes de Laurent Tillie devront battre l'Allemagne ou la Bulgarie vendredi soir. Les deux équipes s'affrontent quant à elles jeudi soir (20h10) dans la seconde demi-finale. Les Français auront donc quelques heures de récupération de plus dans les pattes. Ok, à ce niveau-là c'est walou, mais on cherche des raisons d'y croire pour vendredi.