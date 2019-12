Hans-Dieter Flick, entraîneur par intérim du Bayern Munich depuis le limogeage de Niko Kovac début novembre, a été sans surprise prolongé jusqu'en fin de saison au moins, a annoncé le club dimanche.

«Le FC Bayern et Hansi Flick se sont entendus sur le fait que Hansi Flick reste entraîneur en chef au moins jusqu'en fin de saison», indique le club champion d'Allemagne en titre dans un communiqué, précisant qu'une «prolongation de son contrat au-delà de cette date est une option tout à fait envisageable pour le FC Bayern».

🗣️ Hasan Salihamidžić: "I am happy that we will continue working together. Hansi deserves our trust. I am convinced we can achieve our sporting goals with him, whether in the Bundesliga, the DFB-Pokal or the Champions League." pic.twitter.com/Ljqa5gvQqw