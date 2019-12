Johannes Boe ne disputera aucune course en janvier pour profiter de la naissance de son premier enfant. — Kerstin Joensson/AP/SIPA

La nouvelle commençait à circuler depuis quelques jours dans le petit monde du biathlon. L’intéressé l’a confirmée en personne ce mercredi, à la veille de la 3e étape de la Coupe du monde au Grand-Bornand. Johannes Boe, tenant et actuel leader du classement général, a indiqué qu’il fera l’impasse sur les épreuves du mois de janvier en prévision de la naissance de son premier enfant.

« Je pense que je vais manquer les trois étapes de Coupe du monde de janvier (Oberhof, Ruhpolding, Pokljuka) », a expliqué le Norvégien de 26 ans. L’étape du Grand-Bornand, de jeudi à dimanche, sera donc « probablement (sa) dernière avant les Championnats du monde (à Anterselva du 13 au 23 février) », a-t-il ajouté.

Avec cette décision, Johannes Boe, lauréat de trois des quatre courses disputées depuis le début de la saison, dit avoir conscience qu’il fait une croix sur le gros globe de cristal. « Ce n’est pas possible de gagner la Coupe du monde, a-t-il affirmé. Aucune chance. Avec six courses en janvier, ce n’est pas possible. »

Impossible de gagner le général, vraiment ?

Cela dépendra surtout des autres, en fait. Les Français Fourcade​, Desthieux et Fillon Maillet, le Russe Loginov ou son frère Tarje n’attendront pas qu’il revienne, c’est certain, mais si personne ne se détache vraiment, tout est possible. D’autant que l’entraîneur de tir de la Norvège, le Français Sigfried Mazet, a ensuite quelque peu nuancé les propos du septuple champion du monde.

« C’est lui qui verra quand sa femme accouche, quand il a envie de revenir, a-t-il dit. Il y a une chance qu’il soit peut-être à Pokljuka la dernière semaine de janvier. C’est sûr qu’il ne sera pas à Oberhof et Ruhpolding. » Avec « seulement » deux week-ends manqués, ce ne serait peut-être pas si infaisable. Il faudrait en tout cas que Boe écrase la concurrence le reste du temps, comme l'an dernier avec ses 16 victoires sur 20 courses disputées. Mais bon, pas sûr que ce soit là sa principale préoccupation de 2020.