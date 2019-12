Une explosion des sens qui va coûter cher à l'AS Saint-Etienne. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Thomas Meunier a apprécié le spectacle, mais son amour du feu d’artifice n’a pas été partagé par la commission de discipline de la LFP. Selon l’Equipe, cette dernière s’est fâchée tout rouge après le 14 juillet en avance orchestré par les Magic Fans à Geoffroy-Guichard, malgré la lourde défaite contre le PSG (0-4)​.

Feu d'artifice lancé par le kop Nord du stade Geoffroy-Guichard lors du match entre l'AS Saint-Étienne et le PSG ! 🏟🎆 #ASSEPSG



Le feu d’artifice (au sens propre) de la fin de match, largement visible au moment du dernier but de Mbappé, a poussé la Ligue à décréter un huis clos à titre immédiat, avant de décider la suite à donner au dossier. Si les Verts ne doivent pas retrouver leur public avant le 11 janvier et le match contre Nantes, le temps de l’instruction pourrait par exemple compromettre un éventuel quart de finale de Coupe de la Ligue à domicile, avant des sanctions encore plus sévères, notamment une amende salée.