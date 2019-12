Bordeaux-Strasbourg EN DIRECT : Les Girondins veulent reprendre leur marche en avant face au Racing

14h35 : On commence ce live avec des images pas forcément réjouissantes. Le conflit perdure entre la direction des Girondins et les Ultramarines, le plus groupe de supporters bordelais. Nouveau moment de tensions cette après-midi...

⚽️ Moment de tensions entre les @ub87officiel et les membres d’une société privée de sécurité dépêchée par le club pour encadrer les supporters bordelais. Certains ont tenté de forcer le cordon de sécurité avant d’être repoussés. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/jbVwFcZyG3 — Clement Carpentier (@clementcarpet) December 15, 2019