Losc-Montpellier EN DIRECT: Lille veut rester invincible sur ses terres...Suivez le match en live avec nous

Une dernière à domicile pour finir l’année. Seule équipe de Ligue 1 invaincue sur ses terres depuis le début de saison, le Losc compte bien finir 2019 sur sa lancée. Fort d’une troisième place en championnat et d’une série de trois victoires d’affilée en Ligue 1, Lille part largement favori face à Montpellier. Dixième à seulement quatre points du Losc, le MHSC réalise pourtant un bon début de saison. Mais ses performances à l’extérieur avec aucune victoire et seulement cinq points pris en huit matchs le font passer pour un mauvais voyageur. Entre la meilleure équipe à domicile et l’une des pires formations à l’extérieur, le match paraît déséquilibré sur le papier. Mais vu le niveau actuel de la Ligue 1, tout est possible.