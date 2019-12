Didier Deschamps entouré des sélectionneurs allemand et portugais, qu'il retrouvera au premier tour de l'Euro 2020. — Daniel MIHAILESCU / AFP

Ce n’est pas une immense surprise, même si le timing un peu précipité avant les fêtes peut interroger. Selon des informations du Parisien confirmées par plusieurs médias, le comité exécutif de la FFF a proposé, sur recommandation de Noël Le Graët, a Didier Deschamps de prolonger son contrat jusqu’à décembre 2022, soit juste après la Coupe du monde au Qatar.

Equipe de France : la prolongation de Deschamps officialisée ce mardi https://t.co/AKiJLpdDYP — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) December 10, 2019

Cette décision, qui devrait être confirmée par le principal intéressé et le président de la FFF lors d’une conférence de presse au siège de l’institution à 16h, découle d’un raisonnement logique et annoncé par Le Graët. « S’il se qualifie pour l’Euro, oui, il sera prolongé, expliquait le boss de la Fédé en avril dernier. Quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité ».

#Football | Deschamps s’apprête à vivre son 100e match, dimanche. Une longévité qu’il avait déjà connue en tant que joueur. https://t.co/vf5tEdualm — Le Monde Sport (@lemonde_sport) November 14, 2019

En poste depuis l’été 2012, Didier Deschamps, qui vient de passer le cap des 100 matchs à la tête des Bleus, deviendra donc le sélectionneur à la longévité la plus importante de l’histoire tricolore, sauf cataclysme d’ici là. DD, l’un des trois hommes à avoir accompli l’exploit de devenir champion du monde en tant que joueur et sélectionneur, se met ainsi à l’abri d’une contre-performance possible à l’Euro 2020, où le tirage au sort n’a pas gâté l’équipe de France.