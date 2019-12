Biathlon EN DIRECT : Les Bleus dans le bon tempo... Suivez le relais homme d'Östersund en live

Difficile d'être plus favoris d'une course. L'armada française, qui a terminé aux quatre premières places de l'individuelle mercredi, va cette fois courir ensemble pour le relais masculin. Autant dire que rééditer une telle performance lui permettrait de gagner avec à peu près une demi-heure d'avance, mais la réalité d'une course n'est pas celle d'une autre, etc, etc... Bref, il y aura toujours les Norvégiens, les Russes, les Allemands, et il ne faut pas croire que tout est déjà gagné. Une cible peut toujours se dérober sous le poids de l'enjeu.

>> On se retrouver pour le début vers 17h30