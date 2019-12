Henri Biancheri, ici en 2004, au Qatar, est décédé en décembre 2019. — K. Jaafar / AFP

Sans lui, Georges Weah et Youri Djorkaeff n’auraient jamais fait vibrer les supporters de Monaco. Henri Biancheri, incontournable directeur sportif de l'AS Monaco, est décédé à l’âge de 87 ans, a-t-on appris dimanche soir de sources internes au club de la Principauté.

Champion de France en 1961 et 1963, vainqueur de la Coupe de France en 1960 et 1963 avec Monaco où il a évolué comme joueur de 1957 à 1964, Henri Biancheri, 2 sélections en équipe de France, était ensuite devenu, durant de très longues saisons et jusqu’en 2005, l’emblématique directeur sportif du club de la Principauté, sous la présidence de Jean-Louis Campora.

Passé par l'OM

Biancheri, naturalisé monégasque, avait ensuite brièvement collaboré avec l’Olympique de Marseille dans un rôle de conseiller au recrutement, avant de se retirer définitivement en Principauté en 2006.