C’étaient les deux seuls clubs français engagés en Ligue Europa cette saison. Et on ne peut pas dire que les Rouge et Noir et les Verts ont fait honneur au foot français en étant tous les deux piteusement éliminés de la compétition. Passée la déception, les deux équipes vont donc devoir se racheter en championnat. Invaincus depuis sept matchs en Ligue 1 (cinq victoires et deux nuls), les Stéphanois (8e) tenteront de poursuivre leur belle série. En cas de victoire, ils pourraient même s’installer sur la troisième marche du podium. Mais Claude Puel devra encore faire sans de nombreux cadres comme Hamouma, Khazri, Saliba ou Debuchy. Du côté de Rennes, ce n’est pas la grosse teuf puisque les Bretons stagnent dans le ventre mou (12e). Ils seraient d’ailleurs bien inspirés de s’imposer devant leur public pour ne pas mettre encore plus en danger leur coach Julien Stéphan, arrivé sur le banc il y a tout juste ans.