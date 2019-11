Ils ont débarqué tous les deux le 14 octobre à la tête d’une équipe mal classée. Antoine Kombouaré et Rudi Garcia se retrouvent ce samedi soir au Stadium de Toulouse. Près de trois semaines plus tard, ils entraînent des équipes qui vont un peu mieux, mais rien de fou non plus. Le TFC est 17e, un point devant la lanterne rouge et un point aussi derrière l’Olympique lyonnais, 13e. L’éventuel vaincu se retrouvera donc dans une position inconfortable. Surtout si c’est l’OL, qui jouera un match crucial mardi contre le Benfica Lisbonne en Ligue des champions, avant d’aller défier l’OM dimanche lors d’un rendez-vous forcément cocasse pour Garcia.

> Parce qu’on est bien incapables de vous dire ce que va donner ce match, venez partager l’imprévisible avec nous à partir de 19h45.