Bonsoir m’sieurs dames, et bienvenue pour cette rencontre de clôture de la 12e journée de Ligue 1 dans le Chaudron entre l’ASSE et l’AS Monaco ce dimanche (21 heures). Et oui, vous vous étonnez sans doute de ce choix de programmation en prime time sur Canal + mais on va tenter de vous faire vibrer au mieux pour ce « choc de la semaine » opposant le 15e et le 14e du championnat. Nous serons en direct d’un stade Geoffroy-Guichard qui sera, comme contre Amiens (2-2), un peu tristoune en l’absence des deux kops. Avant de se replonger dans une Ligue Europa bien mal engagée (deux points pris en trois journées), jeudi prochain en Ukraine, les Stéphanois de Claude Puel comptent bien poursuivre leur remontée en L1. Ce match peut avoir un effet bascule pour les partenaires de Stéphane Ruffier, tout comme pour l’ASM. Imaginez un peu : l’éventuel vainqueur du jour basculerait dans le Top 8, à un point du podium. Qui l’eut cru pour ces deux clubs en pleine crise il y a quelques semaines ?