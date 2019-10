L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe lors du quart de finale de Coupe du monde gagné face au Japon (26-3), le 20 octobre 2019 à Tokyo. — Mark Baker / AP / Sipa

Et si c’était l’année du pays de Galles en Coupe du monde ? Après s’en être sorti miraculeusement en quart de finale face à la France (20-19) et à un Sébastien Vahaamahina au coude un peu trop agile, les coéquipiers d’Alun Wyn Jones vont affronter dimanche en demi-finale une Afrique du Sud privée de l’un de ses principaux atouts. Les Springboks évolueront à Yokohama sans leur ailier vedette Cheslin Kolbe. Ce qui ne les empêchera pas toutefois de partir favoris pour retrouver la Nouvelle-Zélande ou l’Angleterre en finale, le 2 novembre.

La virevoltante vedette du Stade Toulousain, qui fêtera ses 26 ans lundi prochain, traîne une blessure à une cheville depuis le match de poule remporté contre l’Italie (49-3), le 4 octobre, au cours duquel le récent champion de France avait inscrit un doublé.

🔄 Single change for the semifinal

🏃‍♂️ S'bu Nkosi comes in for Cheslin Kolbe on the wing#StrongerTogether #RWC2019 #WALvRSA pic.twitter.com/rhXkpN6tj4 — Springboks (@Springboks) October 24, 2019

« C’est un coup dur car on connaît sa qualité et son apport, a reconnu jeudi le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus, lors d’une conférence de presse à Tokyo. Mais si on regarde sa performance le week-end dernier, moins bonne que ses précédentes, il était handicapé par sa cheville. On préfère avoir un joueur à 100 %. »

Le seul changement du côté des Springboks

Ménagé contre le Canada le 8 octobre lors du dernier match de poule (66-7), Kolbe n’avait en effet pas livré une grosse prestation dimanche en quart de finale face au Japon (26-3). Il sera remplacé par S’Busiso Nkosi (23 ans). C’est le seul changement dans le XV de départ des Boks par rapport au succès sur le pays hôte.