Afrique du Sud - Italie / Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Qui ira en quarts? C'est LE match décisif pour se qualifier derrière les Blacks...

Qui verra les quarts de finale de la Coupe du monde ? C'est LA question de la belle rencontre du jour entre l'Afrique du Sud et l'Italie. Dans cette poule B promise à la Nouvelle-Zélande, ces deux nations vont se disputer la deuxième place synonyme de qualification. Les Italiens sont très bien partis, avec deux victoires bonifiées en deux matchs, mais ils ont commencé par le plus facile, avec la Namibie et le Canada. C'est sur ce match qu'ils vont tout jouer. Les Sud-Africains, eux, ont perdu le match pour la première place d'entrée face aux All-Blacks. Ils se sont remis à l'endroit depuis, mais la pression est bien sur eux avant ce match décisif.

>> Rendez-vous vers 11h30 pour suivre ce gros match à enjeu...