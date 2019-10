A Old Trafford, le choc face à Liverpool se fera sans lui. Le milieu de l’équipe de France et de Manchester United Paul Pogba ne sera en effet pas sur le terrain dimanche a annoncé mercredi le coach du club mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Ce n’est cependant pas complètement une surprise. Le champion du monde, 26 ans, blessé à une cheville depuis le mois d’août avec son club, a notamment manqué les quatre derniers matchs des qualifications pour l’Euro 2020 avec la France contre l’Albanie, Andorre, l’Islande et la Turquie.

« Il sera de retour bientôt »

« Paul s’est blessé, mais il est revenu, il a travaillé dur. Il a joué quelques matchs, il a peut-être un peu trop insisté », a déclaré Solskjaer sur Sky Sport. « On lui a fait passer un examen après le match contre Arsenal, il avait besoin de plusieurs semaines de repos, donc normalement il sera de retour bientôt ».

Face au leader de la Premier league, les Red Devils, douzièmes du classement, devront en outre composer avec le forfait du gardien espagnol David De Gea. Ce dernier s’est blessé à la jambe droite lors de la rencontre opposant la « Roja » à la Suède mardi à Solna lors des qualifications pour l’Euro 2020. La rencontre s’est achevée sur un résultat nul (1-1) synonyme de qualification pour la sélection espagnole.

