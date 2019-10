Manchester City a été surpris chez lui par Wolverhampton (2-0), dimanche lors de la 8e journée de Premier League, et compte désormais 8 points de retard sur le leader Liverpool, alors qu'Arsenal et Chelsea, vainqueurs, remontent aux 3e et 5e rangs. Le titre est-il déjà joué à la 8e journée en Angleterre ?

La question est évidemment provocatrice, mais l'écart de 8 points créé par Liverpool, vainqueur à l'arraché de Leicester samedi (2-1), sur Manchester City ressemble déjà à un gouffre. Face à une équipe très bien organisée, le jeu offensif de Manchester City a été totalement neutralisé, l'absence de Kevin de Bruyne et de ses passes diaboliques de précision se faisant sentir.

Manchester City have lost a Premier League match at the Etihad without scoring for the first time under Pep Guardiola 😓 pic.twitter.com/qiEpTwvXKD