Pogba a été victime d'insultes racistes après le match nul contre Wolverhampton. — Rui Vieira/AP/SIPA

C’est une véritable déferlante de haine qui s’est abattue sur Paul Pogba après le match nul des Mancuniens lundi soir contre Wolverhampton, en clôture de la deuxième journée de Premier League. Le crime du Français ? Avoir manqué un penalty… Après la rencontre, l’international tricolore a en effet été la cible d’un nombre incalculables d’insultes sur Twitter, dont de très nombreuses à caractère raciste.

« Tout le monde au club est dégoûté par les abus raciaux qui ont visé Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons totalement. Les individus qui ont exprimé ces propos ne représentent pas les valeurs de notre grand club, a réagi Manchester United dans un communiqué officiel. Nous allons travailler pour identifier celles et ceux impliqués dans ces incidents et allons prendre les mesures les plus dures qui s’imposent. »

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 20, 2019

Certains coéquipiers de Pogba sont sortis du silence pour lui témoigner leur soutien, comme Marcus Rashford ou Harry Maguire. Le premier explique qu’attaquer Pogba, c’est attaquer toute l’équipe de Man U, quand le second demande expressément aux dirigeants de Twitter et d’Instagram d’agir pour mettre fin aux comptes anonymes.