Paul Pogba veut quitter Manchester United et Mino Raiola est au taquet. — Paul Currie/BPI/REX/SIPA

Paul Pogba a envie de partir de Manchester United et le fait savoir. Peut-être un peu trop sans doute d'ailleurs. Certains anciens joueurs du club ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement face au comportement du joueur et de son agent, Mino Raiola. Le plus virulant d'entre eux? Ryan Giggs. Dans les colonnes du Sun, le gaucher gallois pense qu'il faudrait lui « mettre des coups à l'entraînement. Mais cela n’arrive plus, vous commencez à perdre cela » regrette-t-il.

Pour lui, c'est le meilleur moyen de faire comprendre à un joueur que son comportement pèse sur l'équipe. « Je ne dis pas qu'il faut mettre des coups à tout le monde, mais c’est comme ça que Ronaldo s’est amélioré, poursuit Ryan Giggs. Paul Scholes lui donnait un coup s’il faisait trop de touches de balles. » Quelle magnifique philosophie de vie.