Bye bye Paulo. Le célèbre agent de Paul Pogba, Mino Raiola, ne cache plus être à la recherche d'un nouveau club pour son poulain. «Tout le monde est au courant de la volonté de Paul de passer à autre chose. On y travaille», a reconnu le représentant du champion du monde français au quotidien britannique The Times, vendredi.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016 et un transfert alors record de 105 millions d'euros, Pogba est convoité par son ancien club, la Juventus Turin, mais aussi le Real Madrid de Zinedine Zidane. «Tout le monde au club, du manager au propriétaire, connaît les souhaits de Paul», a encore assuré Raiola vendredi, quelques semaines après les propos du milieu des Bleus disant aspirer à un «nouveau défi, ailleurs».

Malgré ses 16 buts inscrits cette saison, dont la moitié sur penalty, Pogba a souvent été la cible de critiques pour ses performances inégales - aussi bien sous Jose Mourinho qu'Ole Gunnar Solskjaer - qui n'ont pas permis à Man U de se qualifier en Ligue des champions, avec seulement une 6e place en Premier League.