FOOTBALL Le TFC a annoncé ce jeudi dans un communiqué qu’Alain Casanova n’était plus l’entraîneur de l’actuel barragiste de Ligue 1. Le deuxième passage du technicien à Toulouse aura été bien plus court que le premier

Alain Casanova, l'entraîneur du TFC, lors du match de présaison à Norwich, en Angleterre, le 3 août 2019. — Richard Calver / Rex / Sipa

Selon le communiqué du club, la décision a été prise « ce jeudi matin, d’un commun accord ». Alain Casanova n’est plus l’entraîneur du TFC, 18e et barragiste de Ligue 1. L’équipe reste sur une série de cinq matchs sans victoire, et la dernière défaite à domicile lors du derby contre Bordeaux (1-3), avait acté la rupture entre le technicien de 58 ans et les supporters. En revanche, le départ de « Casa » n’était pas attendu aussi tôt, en tout cas pas avant la réception de Lille, le 19 octobre, au terme de l’actuelle trêve internationale.

Le deuxième passage de l’ancien gardien de but comme numéro 1 sur le banc des Violets, après un premier long bail (2008-mars 2015) déjà conclu par une mise à l'écart, aura été un échec. 16e au printemps dernier, le TFC semble parti pour une énième saison galère, malgré un recrutement a priori alléchant : Koulouris, Vainqueur et Saïd, plus gros transfert de l’histoire du club (entre 7,5 et 8 millions d’euros).

« Jusqu’à nouvel ordre, l’entraînement du groupe professionnel sera assuré par Denis Zanko, actuel directeur technique du centre de formation », indique le communiqué. Toulouse doit jouer à Pau ce jeudi (19 h) en amical, contre les Espagnols d’Eibar.