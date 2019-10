Ronaldinho, roi des nuits parisiennes lors de sa période au PSG. — ALAIN JULIEN / AFP

Le documentaire diffusé mercredi sur RMC Sport sur la carrière hors norme de Ronaldinho semble être une pure merveille remplie d’anecdotes aussi folles les unes que les autres. Celle contée par l’ancien joueur du PSG Paulo Cesar figure déjà comme l’une des plus savoureuses.

Le défenseur brésilien raconte en effet comment, alors qu’ils étaient en mise au vert avec le groupe parisien une veille de match, Ronnie a filouté pour rater le match et rentrer à Paris prématurément pour se la coller sur le dancefloor.

« J’ai une blessure au genou et le médecin me dit : "écoute, demain matin tu pars à Paris". J’étais dans la même chambre que Ronnie et il m’a dit "demain, je pars avec toi", raconte Paulo Cesar. Je lui dis "mais tu pars ou ? Tu es malade ? Il y a match demain" "Non, non, non, je n’ai pas envie de jouer, je pars avec toi. Je lui dis "comment tu vas partir avec moi ?" "T’inquiète pas". »

La suite est du domaine de l’incroyable : « On est en train de dormir, il met la clim à fond sur son visage. A 6 heures du matin, je me réveille parce que j’avais un train à 7 heures. Ronaldinho appelle le médecin dans la chambre et lui dit qu’il n’est pas bien. Le médecin : "je te donne un médicament et tu rentres directement à Paris". On a donc pris le train tous les deux et en arrivant à Paris, il y avait son chauffeur qui était là. Il y avait déjà des filles dans la voiture pour sortir avec lui." C’est ce qu'il s’est passé, c’était vraiment incroyable. Je lui ai dit : "écoute, t’es vraiment un malade". »