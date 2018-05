La fin d'un mythe: Ronaldinho dément la rumeur de son mariage à trois

FOOTBALL Bon, on aurait dû s’en douter…

L'ancien Blaugrana Ronaldinho — Vianney Le Caer/Shutter/SIPA

C’est la fin d’un mythe. Alors qu’on annonçait que Ronaldinho, le plus fantasque des joueurs de football, aurait décidé de se marier avec deux femmes à la fois, le joueur brésilien a démenti cette folle rumeur. « Je ne vais pas me marier : c’est le plus gros mensonge que j’ai entendu » a-t-il déclaré à la chaîne de télévision SporTV.

⚽💥 Ronaldinho dément la folle rumeur de son mariage à trois... ⬇ #RMClive https://t.co/RKEiu6JHAA — RMC Sport (@RMCsport) May 25, 2018

Après avoir fait l’amour à tous les défenseurs qu’il a affrontés, il a dû se dire qu’être monogame en dehors des terrains était une bonne idée pour compenser. Le double-contact, c’est mieux quand ça reste sur le terrain.