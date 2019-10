Juan Manuel Correa, impliqué dans l'accident de F2 qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps, a été opéré avec succès de ses blessures à la jambe droite, le 4 octobre 2019. — Sergio Barrenechea/EFE/SIPA

L’Américain Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident de Formule 2 qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert le 31 août à Spa-Francorchamps, a été opéré avec succès de ses blessures à la jambe droite, a annoncé son entourage dans un communiqué jeudi.

« Après 17 heures en salle d’opération (dimanche), le jeune homme de 20 ans est sorti avec un pronostic encourageant de la part des médecins, qui estimaient que la chirurgie avait été un succès, peut-on lire dans ce texte. Les jours suivant l’opération ont été stressants. Mais jeudi, les médecins sont confiants dans la réussite de l’intervention, (Correa) restant sous observation attentive. »

Le pilote de F2 Juan Manuel Correa est sorti du coma via @20minutesSport https://t.co/XBTD0UM7Wn — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 21, 2019

« Juan Manuel reste hospitalisé à Londres et il est prévu qu’il subisse une autre opération, moins complexe, dans deux semaines. Les médecins estiment qu’il pourra quitter l’hôpital dans approximativement six semaines », est-il précisé. L’année à venir devrait être consacrée à de la rééducation et à d’autres interventions chirurgicales « dont l’objectif est qu’il regagne l’usage complet de son pied et de sa cheville droits. »

Correa, dont la monoplace a percuté de plein fouet celle d’Hubert, avait été immédiatement opéré en Belgique de fractures aux jambes et d’une blessure moins grave à la colonne vertébrale. Transféré ensuite en Angleterre, il avait été placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire une semaine après l’accident, le 7 septembre, avant d’en être sorti le 21.