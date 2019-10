RUGBY Blessés, le talonneur Peato Mauvaka et l’arrière Thomas Ramos ont terminé leur Coupe du Monde. Les deux Toulousains vont être remplacés en équipe de France par Christopher Tolofua et Vincent Rattez

L'arrière du XV de France Thomas Ramos, blessé face aux Etats-Unis le 2 octobre, est forfait pour le reste de la Coupe du monde, comme son coéquipier Peato Mauvaka. — Franck Fife / AFP

A peine deux matchs de Coupe du monde joués, et déjà quatre forfaits. Après le centre Wesley Fofana et le pilier Demba Bamba, c’est au tour du talonneur Peato Mauvaka et de l’arrière Thomas Ramos de devoir écourter leur séjour au Japon avec le XV de France. L’encadrement tricolore a confirmé l'information de RMC Sport au sujet des deux joueurs du Stade Toulousain.

Mauvaka (22 ans, une sélection), numéro 3 dans la hiérarchie des numéros 2, souffre d’une blessure au psoas. Il quitte la compétition sans avoir joué une minute lors des victoires contre l'Argentine (23-21) puis face aux Etats-Unis (33-9), et sera remplacé par le néo-Toulonnais Christopher Tolofua (25 ans, 7 sélections).

Rattez dans une forme internationale

Ramos (24 ans, 9 sélections) s’est quant à lui blessé à la cheville droite mercredi devant les Américains. C’est Vincent Rattez qui prend sa place. Présent sur la liste des réservistes du XV de France, mais pas utilisé lors des matchs de préparation, le Rochelais de 27 ans (deux sélections) affiche une forme étincelante en Top 14.

L’équipe de Jacques Brunel disputera son troisième match du Mondial dimanche face aux Tonga.