Mondiaux de cyclisme EN DIRECT : Valverde ne va pas défendre son maillot... Suivez la course en live avec nous

67km: Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand, fait un boulot monstre en tête de peloton pour amener Julian là où il faut. Bon il faut reconnaitre que vu la tronche de la course, on dirait bien que ça va être un final pour sprinteur / puncheurs. Reste à savoir si la course va se débrider un peu pour qu'on lâche des purs purs sprinteurs.