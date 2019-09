André Villas-Boas va devoir se creuser la tête pour composer son équipe. — S. Thomas / AFP

Victime d'une fracture, Alvaro Gonzalez sera absent cinq semaines. Dimitri Payet et Boubacar Kamara vont eux être suspendus au moins deux matchs chacun, voire plus.

André Villas-Boas va devoir improviser pour les remplacer : de son propre aveu, son effectif est «très très court.»

Une journée de pluie sur Marseille et voilà tous les rêves de l’été lessivés. Les fans de l'OM rêvaient de grimper à la première place du classement en cas de victoire contre Montpellier, ce samedi. Mais Marseille n’a fait qu’un match nul (1-1) et a perdu plus que deux points. Dimitri Payet et Boubacar Kamara ont reçu un carton rouge chacun. Alvaro Gonzalez s’est blessé. André Villas-Boas va devoir bricoler, dès mardi à Dijon et dimanche face à Rennes.

« Entre les expulsions et les blessures, ça va être dur ces prochains jours ! On a un effectif très très court », peste le Portugais, qui va devoir racler les fonds de tiroir de son effectif. Voire de la salle de presse du Vélodrome. » Tu ne veux pas venir t’entraîner avec nous ?" a-t-il lancé, chambreur, à un confrère qui le relançait sur ce thème.

« On touche du doigt les limites de l’effectif »

On avait tous beaucoup de questions sur le sujet, en effet : Boubacar Kamara, qui a reçu un troisième carton jaune consécutif puis un rouge, pourrait être suspendu pour deux à trois matchs. Dimitri Payet, qui a insulté l’arbitre, pourrait lui écoper d’une sanction encore plus lourde. Quant à Alvaro Gonzalez, sa blessure « est peut-être importante, on va le perdre pour plusieurs semaines, peut-être quatre ou cinq », estimait « AVB. » Le verdict est tombé une heure après : le défenseur espagnol, victime d’une fracture non déplacée du péroné, sera absent pendant cinq semaines. La poisse.

Alvaro blessé Kamara suspendu, retenez ce visage le monde du football va bientôt découvrir le Sergio Ramos de la rue saint fé pic.twitter.com/CYNvblFKZa — Axel (@Axel_OM_) September 21, 2019

En un match, l’OM a donc perdu sa charnière défensive titulaire et son joueur le plus technique – en l’absence de Florian Thauvin, qui se remet de son opération de la cheville. « On touche du doigt les limites de l’effectif », soupire Steve Mandanda, qui a malgré lui blessé Alvaro Gonzalez sur une sortie mal maîtrisée. Plus optimiste, Valère Germain positive : « Il va falloir donner leur chance à d’autres joueurs, ils vont peut-être en profiter, on sait qu’il y a de la qualité dans notre groupe, notamment chez les jeunes. » Mais Marseille, très contraint cet été par le fair play financier, n’a pas un banc à rallonge.

On l'appelle l'OVNI - AFP / Montage : 20 Minutes

Sachant que Grégory Sertic n’a jamais convaincu à l’OM et semble plus éloigné que jamais du onze, la solution, en défense, se nomme peut-être Lucas Perrin : le jeune homme de 20 ans, impressionnant de maturité et de solidité l’an dernier avec la réserve, a été propulsé « quatrième défenseur axial » par André Villas-Boas en début de saison. Mais les conditions ne sont pas idéales pour le lancer en Ligue 1 : « Lucas a fait de très bons matchs (amicaux), mais jouer un premier match pro pour Marseille de cette façon, c’est compliqué, je dois encore y réfléchir », esquisse André Villas-Boas.

Sakai, la « bonne option » ?

Il n’a de toute façon pas mille choix : Kevin Strootman est « prêt » à jouer en défense mais ne l’a fait « qu’une ou deux fois dans [sa] carrière. » La dernière solution consiste à replacer Hiroki Sakai dans l’axe. « Hiroki peut être une bonne option en défense centrale », assure André Villas-Boas. Il a annoncé le retour du Japonais à l’entraînement, dès ce dimanche. Enfin une éclaircie dans un ciel de pluie.